Жилище владелицы сгоревшего дома престарелых в Харькове взяли под стражу, - Аваков

Владелицу пансионата планируют задержать, однако она пока что находится на больничном. Возле ее дома выставили наряды полиции.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция открыла уголовное дело по факту пожара в харьковском доме престарелых, из-за которого погибли 15 человек. По его словам, жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу. Об этом рассказывается на официальном сайте МВД.

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции", — сообщил Аваков.

Он добавил, что правоохранители допрашивали управляющего пансионатом. Его тоже планировали задержать. Также в полицию доставили троих сотрудников из обслуживающего персонала учреждения.

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", — сказал глава МВД.

В Офисе генпрокурора уже заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами.

Отметим, пожар в харьковском доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, вспыхнул 21 января. Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики борются за жизни пострадавших.

На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что созывает внеочередное заседание правительства по этому вопросу.

По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.