Житло власниці згорілого будинку для літніх людей у Харкові взяли під варту, — Аваков

Власницю пансіонату планують затримати, однак вона поки що перебуває на лікарняному. Біля її будинку виставили наряди поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом пожежі в харківському будинку для літніх людей, через яку загинули 15 осіб. За його словами, житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту. Про це розповідається на офіційному сайті МВС.

"Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, у її будинку виставлені наряди поліції", — повідомив Аваков.

Він додав, що правоохоронці допитували керівника пансіонатом. Його теж планували затримати. Також у поліцію доставили трьох співробітників з обслуговувального персоналу установи.

"Остаточні причини цієї трагедії будуть встановлені в найкоротші терміни. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності, згідно з чинним законодавством", — сказав голова МВС.

В Офісі генпрокурора вже заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами.

Зазначимо, що пожежа в харківському будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, спалахнула 21 січня. Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики борються за життя постраждалих.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду з цього питання.

Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.