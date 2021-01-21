"Возможная халатность ГСЧС": ГБР начало расследование из-за пожара в пансионате в Харькове

Глава Нацполиции сообщил, что 21 января в этом доме должны были ремонтировать газовое оборудование.

Пресс-служба полтавского теруправления Государственного бюро расследований (которое отвечает, в том числе, и за Харьковскую область) сообщила, что ведомство начало досудебное расследование по факту возможной халатности во время исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, из-за чего в пансионате по ул. Нижнегиевской, 150Б произошел пожар, унесший жизни 15 человек.

"По предварительной информации, 21 января в 15:03 в городе Харьков в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате погибли 15 человек, еще 5 попали в больницу. Проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.", — рассказывают в пресс-службе теруправления ГБР.

В ведомстве отметили, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 367 УКУ ("служебная халатность"). Процессуальное руководство в уголовном деле лежит на Харьковской областной прокуратуре. Расследование по этому делу на контроле у руководства ГБР.

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Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что сегодня, 21 января, в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.