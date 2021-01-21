"Можлива недбалість ДСНС": ДБР почало розслідування через пожежу в пансіонаті в Харкові

Голова Нацполіції повідомив, що 21 січня в цьому будинку повинні були ремонтувати газове обладнання.

Прес-служба полтавського теруправління Державного бюро розслідувань (яке відповідає, у тому числі, і за Харківську область) повідомила, що відомство почало досудове розслідування за фактом можливої недбалості під час виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області, через що в пансіонаті по вул. Нижнегиївській, 150Б сталася пожежа, що забрала життя 15 людей.

"За попередньою інформацією, 21 січня о 15:03 в місті Харків у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. У результаті загинули 15 людей, ще 5 потрапили до лікарні. Проводяться слідчі дії, у рамках яких перевіряється інформація про неналежне виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки", — розповідають у прес-службі теруправління ДБР.

У відомстві зазначили, що кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 367 ККУ ( "службова недбалість"). Процесуальне керівництво в кримінальній справі лежить на Харківській обласній прокуратурі. Розслідування у цій справі на контролі в керівництва ДБР.

[ + – ]

Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що сьогодні, 21 січня, в цьому будинку для літніх людей повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме в районі газового лічильника.

Зазначимо, що трагедія в будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. У ході розслідування з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

У ході позачергового засідання Кабміну було ухвалено рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.