После пожара в Харькове Кабмин поручит главам ОГА проверить пансионаты по всей стране

Цель проверок — "избежать повторения трагедии, которая произошла в Харькове".

На внеочередном заседании Кабинета министров, которое было посвящено пожару в харьковском доме престарелых "Золотое время", приняли решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем. С такой идеей выступил глава МВД Арсен Аваков.

"Я предлагаю, чтобы мы дали отдельное поручение руководителям ОГА и городов по всей стране. Чтобы провести сейчас срочную проверку обстоятельств, которые могут привести к подобным трагическим инцидентам", — сказал Аваков.

Шмыгаль попросил секретариат оформить это предложение в виде протокольного поручения заседания Кабмина.

"Поручить главам ОГА, городским головам организовать при участии областных руководителей ГСЧС, полиции и Минсоца проверку учреждений. Сегодня же оформляем такие поручения и безотлагательно рассылаем по регионам, чтобы такая работа в областях и городах была организована", — отметил Шмыгаль.

На заседании Кабмина также была создана специальная комиссия по вопросу пожара в харьковском пансионате. В нее включили и исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.

[ + – ] Олнайн-трансляция заседания Кабмина по пожару в доме престарелых в Харькове

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.