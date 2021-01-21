Після пожежі в Харкові Кабмін доручить головам ОДА перевірити пансіонати по всій країні

Мета перевірок — "уникнути повторення трагедії, яка сталася в Харкові".

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів, яке було присвячене пожежі в харківському будинку для літніх людей "Золотий час", ухвалили рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому. З такою ідеєю виступив голова МВС Арсен Аваков.

"Я пропоную, щоб ми дали окреме доручення керівникам ОДА та міст по всій країні. Щоб провести наразі термінову перевірку обставин, які можуть призвести до подібних трагічних інцидентів", — сказав Аваков.

Шмигаль попросив секретаріат оформити цю пропозицію у вигляді протокольного доручення засідання Кабміну.

"Доручити головам ОДА, міським головам організувати за участю обласних керівників ДСНС, поліції і Мінсоц перевірку установ. Сьогодні ж оформляємо такі доручення і невідкладно розсилаємо по регіонах, щоб така робота в областях і містах була організована", — зазначив Шмигаль.

На засіданні Кабміну також було створено спеціальну комісію з питання пожежі в харківському пансіонаті. У неї включили і виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова.

[ + – ] Олнайн-трансляція засідання Кабміну щодо пожежі в будинку для літніх людей в Харкові

Зазначимо, що трагедія в будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. У ході розслідування з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.