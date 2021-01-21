Озвучено вероятное имя владельца сгоревшего пансионата в Харькове. У него могут быть еще 3-4 дома

После пожара в пансионате представителям райадминистраций города поручили проверить все подобные учреждения в Харькове.

Юрист Алексей Романов, который является постоянным автором издания "Страна", сообщил на своей странице в Facebook, что он обнаружил имя настоящего владельца дома в Харькове, в котором находился нелегальный пансионат "Золотое время" для пожилых людей. Им является некий Акопян Славик Цолакович 29.09.1953 г.р.

Романов сообщил, что благодаря реестру недвижимости он смог обнаружить, что этому мужчине якобы принадлежат еще три здания, где "могут быть такие же нелегальные дома престарелых".

Юрист написал, что речь идет о домах, которые находятся по следующим адресам в Харькове:

переулок Метростроевский, 25;

переулок Добродецкого, 2;

улица Переяславская, 13.

"Это абсолютно открытая информация из реестра недвижимости. Ничьи права ее публикацией я не нарушаю. Вполне вероятно, что там тоже сейчас находятся несчастные бабушки или дедушки. Которые каждый день рискуют своей жизнью из-за несоблюдения противопожарных условий", — написал Романов в Facebook.

Он выразил надежду на то, что уполномоченные органы займутся необходимыми проверками.

Издание "Суспільне" написало, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов во время экстренного заседания Харьковской городской комиссии по чрезвычайным ситуациям подтвердил, что частный дом, в котором находился пансионат, действительно оформлен на Славика Акопяна. По словам Терехова, за ним в городе закреплены еще "четыре похожих объекта".

"Есть акт на право собственности этого объекта, это жилой дом площадью 351,5 кв. м. и жилой площадью 115,2 кв. м. Подумайте об этих цифрах… как на такой площади жило столько людей… Там все незаконно. Все перестройки зарегистрированы по решению районного суда 08.07.2010 года", — сказал Терехов.

Он также поручил представителям райадминистраций города провести проверки всех похожих объектов в городе.

"Они незаконны, люди там находятся незаконно, поэтому с целью предотвращения таких случаев вместе с правоохранителями, пожалуйста, организуйте комиссии по всем районам и находите такие места. Я требую от силовиков реакции", — сказал Терехов.

Отметим, трагедия в доме престарелых, который находится по адресу ул. Нижнегиевская, 150Б, произошла 21 января. По состоянию на 16:14 пожар был локализирован.

Помимо 15 погибших известно о 5 пострадавших. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Харьковской области Виктор Забашта рассказал, что медики боролись за жизни пострадавших.

На трагедию отреагировал Владимир Зеленский. Он поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации, а главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль уголовное производство по данному ЧП. Аваков сообщил, что жилище владелицы пансионата, которая находится на больничном, взяли под стражу.

В ходе разбирательств выяснилось, что этот дом престарелых функционировал нелегально.

В Офисе генпрокурора заявили, что, по предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами. А ГРБ начало досудебное расследование по факту "возможной халатности" сотрудников ГСЧС. Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в день трагедии в этом доме престарелых должны были ремонтировать газовое оборудование, и задымление началось именно в районе газового счетчика.

В ходе внеочередного заседания Кабмина было принято решение поручить руководителям областей и мэрам городов провести проверки всех пансионатов по стране, чтобы уменьшить вероятность повторения подобной ситуации в будущем.

22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим во время пожара.