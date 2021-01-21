Озвучене ймовірне ім'я власника згорілого пансіонату в Харкові. У нього можуть бути ще 3-4 будинки

Після пожежі в пансіонаті представникам райадміністрацій міста доручили перевірити всі подібні установи в Харкові.

Юрист Олексій Романов, який є постійним автором видання "Країна", повідомив на своїй сторінці у Facebook, що він виявив ім'я справжнього власника будинку в Харкові, у якому був нелегальний пансіонат "Золотий час" для літніх людей. Ним є певний Акопян Славик Цолакович 29.09.1953 р.н.

Романов повідомив, що завдяки реєстру нерухомості він зміг виявити, що цьому чоловікові нібито належать ще три будівлі, де "можуть бути такі ж нелегальні будинки для літніх людей".

Юрист написав, що мова йде про будинки, які розташовані за наступними адресами в Харкові:

провулок Метробудівський, 25;

провулок Добродецького, 2;

вулиця Переяславська, 13.

"Це абсолютно відкрита інформація з реєстру нерухомості. Нічиї права її публікацією я не порушую. Цілком імовірно, що там теж зараз перебувають нещасні бабусі чи дідусі. Які щодня ризикують своїм життям через недотримання протипожежних умов", — написав Романов у Facebook.

Він висловив надію на те, що уповноважені органи займуться необхідними перевірками.

Видання "Суспільне" написало, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов під час екстреного засідання Харківської міської комісії з надзвичайних ситуацій підтвердив, що приватний будинок, у якому був пансіонат, дійсно оформлений на Славика Акопяна. За словами Терехова, за ним у місті закріплені ще "чотири схожих об'єкти".

"Є акт на право власності цього об'єкта, це житловий будинок площею 351,5 кв. м. І житловою площею 115,2 кв. м. Подумайте про ці цифри ... як на такій площі жило стільки людей ... Там усе незаконно. Усі перебудови зареєстровані за рішенням районного суду 08.07.2010 року", — сказав Терехов.

Він також доручив представникам райадміністрацій міста провести перевірки всіх схожих об'єктів у місті.

"Вони незаконні, люди там перебувають незаконно, тому з метою запобігання таких випадків разом з правоохоронцями, будь ласка, організуйте комісії по всіх районах і знаходьте такі місця. Я вимагаю від силовиків реакції", — сказав Терехов.

Зазначимо, що трагедія в будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту.

У ході розслідування з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ДБР почало досудове розслідування за фактом "можливої недбалості" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме в районі газового лічильника.

У ході позачергового засідання Кабміну було ухвалено рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.