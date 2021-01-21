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Україна Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

Озвучене ймовірне ім'я власника згорілого пансіонату в Харкові. У нього можуть бути ще 3-4 будинки

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Фото: zolotoe-vremya.kh.ua | Як виглядав пансіонат "Золотий час" до пожежі

Після пожежі в пансіонаті представникам райадміністрацій міста доручили перевірити всі подібні установи в Харкові.

Юрист Олексій Романов, який є постійним автором видання "Країна", повідомив на своїй сторінці у Facebook, що він виявив ім'я справжнього власника будинку в Харкові, у якому був нелегальний пансіонат "Золотий час" для літніх людей. Ним є певний Акопян Славик Цолакович 29.09.1953 р.н.

Романов повідомив, що завдяки реєстру нерухомості він зміг виявити, що цьому чоловікові нібито належать ще три будівлі, де "можуть бути такі ж нелегальні будинки для літніх людей".

Юрист написав, що мова йде про будинки, які розташовані за наступними адресами в Харкові:

  • провулок Метробудівський, 25;
  • провулок Добродецького, 2;
  • вулиця Переяславська, 13.

"Це абсолютно відкрита інформація з реєстру нерухомості. Нічиї права її публікацією я не порушую. Цілком імовірно, що там теж зараз перебувають нещасні бабусі чи дідусі. Які щодня ризикують своїм життям через недотримання протипожежних умов", — написав Романов у Facebook.

Він висловив надію на те, що уповноважені органи займуться необхідними перевірками.

славік Акопян, юрист, власник пансіонату, "золотий час"

Видання "Суспільне" написало, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов під час екстреного засідання Харківської міської комісії з надзвичайних ситуацій підтвердив, що приватний будинок, у якому був пансіонат, дійсно оформлений на Славика Акопяна. За словами Терехова, за ним у місті закріплені ще "чотири схожих об'єкти".

"Є акт на право власності цього об'єкта, це житловий будинок площею 351,5 кв. м. І житловою площею 115,2 кв. м. Подумайте про ці цифри ... як на такій площі жило стільки людей ... Там усе незаконно. Усі перебудови зареєстровані за рішенням районного суду 08.07.2010 року", — сказав Терехов.

Він також доручив представникам райадміністрацій міста провести перевірки всіх схожих об'єктів у місті.

"Вони незаконні, люди там перебувають незаконно, тому з метою запобігання таких випадків разом з правоохоронцями, будь ласка, організуйте комісії по всіх районах і знаходьте такі місця. Я вимагаю від силовиків реакції", — сказав Терехов.

Зазначимо, що трагедія в будинку для літніх людей, який розташований за адресою вул. Нижнегиївська, 150Б, сталася 21 січня. Станом на 16:14 пожежу було локалізовано.

Крім 15 загиблих, відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а голові МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за даним НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка перебуває на лікарняному, взяли під варту.

У ході розслідування з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ДБР почало досудове розслідування за фактом "можливої недбалості" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме в районі газового лічильника.

У ході позачергового засідання Кабміну було ухвалено рішення доручити керівникам областей і мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.