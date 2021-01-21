"Через пожежу в будинку для літніх людей": Зеленський приїде до Харкова 22 січня — ЗМІ

За попередньою інформацією, Зеленський відвідає нелегальний будинок для літніх, де загинули 15 людей, після чого відвідає засідання спеціальної комісії.

Видання Depo з посиланням на джерела в правоохоронних органах Харківської області повідомило, що 22 січня в Харків нібито приїде президент України Володимир Зеленський. Очікується, що він буде в місті після 10:00.

За попередньою програмою, Зеленський відвідає приватний пансіонат для людей літнього віку, пожежа в якому забрала життя 15 осіб. Після цього глава держави планує взяти участь у виїзному засіданні спеціальної держкомісії, яка була створена під час позачергового засідання Кабміну з цього ж питання.

Повідомляється, що Зеленський пробуде в Харкові один день.

Telegram-канал "Харків NOW" з посиланням на своє джерело в Харківській облдержадміністрації також написав про те, що Зеленський приїде до міста 22 січня. За їхньою інформацією, глава Харківської ОДА Айна Тимчук "вже отримала догану" через НП.

"Губернатор Харківської області вже отримала догану. В Офісі Президента дуже незадоволені обставинами цієї трагедії, яка вчергове кидає негатив на владу через незібраність у протипожежному секторі", — повідомило джерело в ХОДА Telegram-каналу.

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Зазначимо, трагедія в будинку для літніх людей, який знаходиться за адресою вул. Нижня Гиївська, 150Б, сталася 21 січня. Крім 15 загиблих відомо про 5 постраждалих. Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області Віктор Забашта розповів, що медики боролися за життя постраждалих.

Одним з перших на трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації, а главі МВС Арсену Авакову взяти під особистий контроль кримінальне провадження за цією НП. Аваков повідомив, що житло власниці пансіонату, яка знаходиться на лікарняному, взяли під варту. Пізніше було озвучено ім'я ймовірного власника будівлі, в якому знаходився будинок для літніх.

Під час розглядів з'ясувалося, що цей будинок для літніх людей функціонував нелегально.

В Офісі генпрокурора заявили, що, за попередньою версією, причиною пожежі стало необережне поводження з електроприладами. А ГРБ розпочало досудове розслідування за фактом "можливої халатності" співробітників ДСНС. Під час брифінгу голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в день трагедії в цьому будинку для літніх повинні були ремонтувати газове обладнання, і задимлення почалося саме біля газового лічильника.

Під час позачергового засідання Кабміну було ухвалене рішення доручити керівникам областей та мерів міст провести перевірки всіх пансіонатів по країні, щоб зменшити ймовірність повторення подібної ситуації в майбутньому.

22 січня в Харкові оголосили днем жалоби за загиблими під час пожежі.