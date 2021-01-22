Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Президент зазначив, що цього року ми зустрічаємо День Соборності з почуттям глибокої скорботи за українцями, які загинули під час пожежі в Харкові.

Президент Володимир Зеленський вважає, що фраза з універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР "Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України" зараз викликає широкий спектр емоцій:

радість від об'єднання України;

гордість за предків;

спічуття через те, що державним діячам не вистачило тоді мудрості, щоб зберегти незалежну Україну;

біль, адже Крим і частина Донбасу відірвані від України;

впевненість, що "разом станемо творцями нового акту злуки".

Про це йдеться у привітанні-зверненні, опублікованому в офіційному телеграм-каналі.

Зеленський закликав вчитися розрізняти власні емоції й штучно накручені політиками. Поважати відмінності й інтереси інших — тих, "хто на тебе не схожий, але з кого разом із тобою й складається наш народ. І поступатися особистими амбіціями, коли це необхідно для загального результату".

Президент зазначив, що цього року "ми зустрічаємо День Соборності з почуттям глибокої скорботи і жалоби за нашими співгромадянами, які загинули під час пожежі в Харкові".

День Соборності України — державне свято, яке відзначається щорічно, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу. Цього ж дня, але на рік раніше — 22 груденя 1918 року — було підписано IV універсал Центральної ради, який проголосив незалежність УНР від Радянської Росії.

Нагадаємо, очікується, що Зеленський 22 січня відвідає нелегальний будинок для людей літнього віку в Харкові, де загинули 15 людей, після чого відвідає засідання спеціальної комісії.