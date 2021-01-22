Кличко: Киев напрямую закупит вакцину от коронавируса

Речь идет об одном миллионе доз препарата для 500 тыс. киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими производителями вакцины от коронавируса с целью прямой закупки.

Об этом столичный градоначальник сообщил в Facebook.

Кличко отметил, что использует свои личные связи за рубежом, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет об одном миллионе доз препарата для 500 тысяч киевлян.

"Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украине ни одна из вакцин не поступила. А Киев – многомиллионный город, и вирус здесь распространяется наибольшими темпами", – написал Кличко.

Он добавил, что закупленная городом вакцина будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей.

"Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других", – написал Кличко.

Мэр Киева сообщил, что уже подал на рассмотрение депутатов соответствующий проект решения, чтобы закупить вакцину за счет городского бюджета.

Он также заверил, что в Киеве уже готова инфраструктура для проведения вакцинации.

"Есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения", – заявил Кличко.

По его словам, у городских властей уже есть предварительные договоренности с некоторыми производителями вакцины.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в первом полугодии этого года Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.