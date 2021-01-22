Кличко: Київ без посередників закупить вакцину від коронавірусу

Йдеться про один мільйон доз препарату для 500 тис. киян.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада веде перемовини з кількома американськими та європейськими виробниками вакцини від коронавірусу з метою закупівлі без посередників.

Про це столичний градоначальник повідомив у Facebook.

Кличко зазначив, що використовує свої особисті зв'язки за кордоном, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про один мільйон доз препарату для 500 тисяч киян.

"Столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Адже поки в Україну жодна з вакцин не надійшла. А Київ — багатомільйонне місто, і вірус тут поширюється найбільшими темпами", — написав Кличко.

Він додав, що закуплена містом вакцина буде застосовуватися лише безкоштовно і для певних категорій людей.

"Ми повинні запобігти поширенню хвороби. Захистити, перш за все, найбільш вразливі категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, людей похилого віку, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури — транспортників, фахівців сфери житлово-комунального господарства, правоохоронців, рятувальників та інших", — написав Кличко.

Мер Києва повідомив, що вже подав на розгляд депутатів відповідний проєкт рішення, щоб закупити вакцину за рахунок міського бюджету.

Він також запевнив, що в Києві вже готова інфраструктура для проведення вакцинації.

"Є обладнання для зберігання вакцини, кабінети для щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання", — заявив Кличко.

За його словами, у міської влади вже є попередні домовленості з деякими виробниками вакцини.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в першому півріччі цього року Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.