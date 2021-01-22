Украинцы массово выезжают на работу за границу, стоя в очередях по 10 часов (видео)

Польская сторона ужесточила прохождение пограничного контроля из-за коронавируса.

На украинско-польской границе сотни людей вынуждены стоять под открытым небом в многочасовой очереди, чтобы попасть на работу за пределами родной страны, передает "ТСН".

Причем очереди образовались не только из людей, но и из машин. По словам водителей, им пришлось ждать по 10- 12 часов, чтобы пройти границу и выехать в Европу. Замедляет продвижение и тщательный контроль со стороны польских пограничников, поскольку Польша находится в «красной» карантинной зоне из-за распространения коронавируса.

За ночь очередь немного рассосалась, однако под утро сюда начали прибывать новые автомобили. По информации журналистов, люди сидели кто на лавочках, кто на чемоданах в ожидании своей очереди. Доводилось ждать и по 10 часов. Одному мужчине стало плохо, и для него вызвали скорую, но от госпитализации он отказался.

Парень по имени Юрий, простояв около часа в очереди, решил больше не рисковать здоровьем, развернулся и пошел проситься к кому-нибудь в машину.

Такие очереди спровоцированы тем, что украинцы после новогодних праздников массово возвращаются на работу за границу. В свою очередь пограничники заверяют, что количество людей вскоре пойдет на спад.

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В период проблем в экономике страны граждане, работающие за границей, являются одними из самых крупных "доноров". Только за 10 месяцев прошлого года они перевели в Украину свыше восьми миллиардов долларов. Больше всего денег они пересылали из США, Италии, Израиля, РФ и Германии.

Интересен и тот факт, что для многих сограждан Польша больше не является наиболее привлекательной страной для заработков. По данным Госслужбы занятости, за 9 месяцев 2020 года самой популярной страной среди трудовых мигрантов стал Кипр.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, власти Украины ведут активные переговоры с 15 странами мира о подписании соглашений по трудовой миграции для украинцев.