Українці масово виїжджають на роботу за кордон, стоячи в чергах по 10 годин (відео)

Польська сторона посилила проходження прикордонного контролю через коронавірус.

На українсько-польському кордоні сотні людей змушені стояти просто неба в багатогодинній черзі, щоб потрапити на роботу за межами рідної країни, передає "ТСН ".

Причому черги утворилися не тільки з людей, але і з машин. За словами водіїв, їм довелося чекати по 10-12 годин, щоб пройти кордон і виїхати в Європу. Уповільнює просування і ретельний контроль з боку польських прикордонників, оскільки Польща перебуває в «червоній» карантинній зоні через поширення коронавірусу.

За ніч черга трохи розсмокталася, проте під ранок сюди почали прибувати нові автомобілі. За інформацією журналістів, люди сиділи хто на лавочках, хто на валізах в очікуванні своєї черги. Доводилося чекати і по 10 годин. Одному чоловікові стало погано, і для нього викликали швидку, але від госпіталізації він відмовився.

Хлопець на ім'я Юрій, простоявши близько години в черзі, вирішив більше не ризикувати здоров'ям, розвернувся і пішов проситися до кого-небудь в машину.

Такі черги спровоковані тим, що українці після новорічних свят масово повертаються на роботу за кордон. У свою чергу прикордонники запевняють, що кількість людей незабаром піде на спад.

[ + – ]

У період проблем в економіці країни громадяни, що працюють за кордоном, є одними з найбільших "донорів". Тільки за 10 місяців минулого року вони перевели в Україну понад вісім мільярдів доларів. Найбільше грошей вони пересилали із США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини.

Цікавий і той факт, що для багатьох співгромадян Польща більше не є найбільш привабливою країною для заробітків. За даними Держслужби зайнятості, за 9 місяців 2020 року найбільш популярною країною серед трудових мігрантів став Кіпр.

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, влада України веде активні переговори з 15 країнами світу про підписання угод з трудової міграції для українців.