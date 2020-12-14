Уже не в Польшу: в какую страну в 2020 выезжало больше всего "заробитчан"

За 9 месяцев 2020 года самой популярной страной среди трудовых мигрантов стал Кипр, куда официально трудоустроилось 12,3 тысячи украинцев.

Всего 61,9 тысяч человек официально начали работа за границей, передает Радио Свобода по запросу в Государственную службу занятости.

После Кипра наиболее популярными направлениями для трудовой миграции стала Польша – 4,7 тысячи, Либерия – 1,9 тыс., Панама – 1,8 тыс., Маршалловы Острова – 1,8 тыс. и Бельгия – 1,6 тысячи.

Сообщается также, что в Россию официально трудоустроилось 88 человек.

[ + – ] Инфографика: Фокус, по материалам Государственной службы занятости

В 2019 году отчеты публиковались раз в год, поэтому сравнить можно лишь данные за весь 2019 с 9 месяцами 2020 года.

Для сравнения за весь прошлый год в Польшу выехало 14,2 тысячи людей, Кипр – 10,7 тыс., Германию – 5 тыс., Великобританию – 4,3 тыс., Грецию – 4 тыс., Чехию – 3,3 тысячи, а Маршалловы Острова выбрали 2,8 тысячи людей.

Напомним, что согласно данным НБУ с начала года заробитчане перевели в Украину более 8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Днепр утратил статус города-миллионика из-за трудовой миграции и демографического кризиса в стране.