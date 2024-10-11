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Отправить домой украинцев призывного возраста: почему большинство поляков не рады гостям из Украины

67% граждан Польши выступают за отправку украинцев призывного возраста обратно в Украину. Опираясь на эти социологические данные, политтехнолог Олег Постернак предсказывает непростые времена для наших соотечественников, которые сейчас наслаждаются европейской беззаботной жизнью.

Олег Постернак
Олег Постернак
Политконсультант
eye 2130
Украина, Польша, граница
Фото: shoppingpl | Украинскому паспорту в Польше не очень-то рады
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67% граждан Польши выступают за отправку украинцев призывного возраста обратно в Украину. Это опрос центра CBOS.

Все те украинцы, которые сидят в Польше и наслаждаются европейским досугом и беззаботной жизнью — долго ваша радость длиться не будет, будьте реалистами.

Такой большой процент национального раздражения будет склонен конвертироваться в политическую стратегию польских партий, для которых создать образ врага из украинцев — короткий путь на выборах к популярности. Так работает логика электоральной борьбы и соревнования. Есть склонность населения к определенным взглядам — есть капитализация ее в лозунги и действия.

Не поможет ни то, что вы открыли бизнес и как бы "осели" там, надеясь на индульгенцию (не забывайте, что есть польские национальные ассоциации, которые начнут выжимать под политическими лозунгами украинский бизнес). Ни то, что Польша нуждается в дешевой неквалифицированной рабочей силе для поддержания экономического роста. Ничего не спасет.

Ведь электоральный расчет всегда побеждает экономический. Поэтому если кто-то думает, что это все злорадствующие фантазии завистливых украинцев в стиле классовой ненависти, тот очень ошибается.

Гнать украинцев из Польши будут метлой и тапками, еще и под громкий свист и звуки польского гимна. Поэтому, как там у классиков: чемодан, вокзал...

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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