Отправить домой украинцев призывного возраста: почему большинство поляков не рады гостям из Украины

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67% граждан Польши выступают за отправку украинцев призывного возраста обратно в Украину. Это опрос центра CBOS.

Все те украинцы, которые сидят в Польше и наслаждаются европейским досугом и беззаботной жизнью — долго ваша радость длиться не будет, будьте реалистами.

Такой большой процент национального раздражения будет склонен конвертироваться в политическую стратегию польских партий, для которых создать образ врага из украинцев — короткий путь на выборах к популярности. Так работает логика электоральной борьбы и соревнования. Есть склонность населения к определенным взглядам — есть капитализация ее в лозунги и действия.

Не поможет ни то, что вы открыли бизнес и как бы "осели" там, надеясь на индульгенцию (не забывайте, что есть польские национальные ассоциации, которые начнут выжимать под политическими лозунгами украинский бизнес). Ни то, что Польша нуждается в дешевой неквалифицированной рабочей силе для поддержания экономического роста. Ничего не спасет.

Ведь электоральный расчет всегда побеждает экономический. Поэтому если кто-то думает, что это все злорадствующие фантазии завистливых украинцев в стиле классовой ненависти, тот очень ошибается.

Гнать украинцев из Польши будут метлой и тапками, еще и под громкий свист и звуки польского гимна. Поэтому, как там у классиков: чемодан, вокзал...

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