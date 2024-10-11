Відправити додому українців призовного віку: чому більшість поляків не раді гостям з України

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67% громадян Польщі виступають за відправлення українців призовного віку назад в Україну. Це опитування центру CBOS.

Всі ті українці, що сидять в Польщі та насолоджуються європейським дозвіллям та безтурботним життям — так довго ваша радість тривати не буде, будьте реалістами.

Такий великий відсоток національного роздратування буде схильний конвертуватись у політичну стратегію польських партій, для яких створити образ ворога з українців — короткий шлях на виборах до популярності. Так працює логіка електоральної боротьби та змагання. Є схильність населення до певних поглядів — є капіталізація її у гасла та дії.

Не допоможе ні те, що ви відкрили бізнес і наче "осіли" там, сподіваючись на індульгенцію (не забувайте, що є польські національні асоціації, які почнуть вичавлювати під політичними гаслами український бізнес). Ні те, що Польща потребує дешевої некваліфікованої робочої сили для підтримки економічного росту. Нічого не порятує.

Адже електоральний розрахунок завжди перемагає економічний. Тому якщо хтось думає, що то все зловтішні фантазії заздрісних українців в стилі класової ненависті, той дуже помиляється.

Гнати українців із Польщі будуть мітлою і тапками, ще й під гучний свист і приспів польського гімну. Тому, як там у класиків: валіза, вокзал…

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