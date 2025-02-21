Краснокнижные птицы из Украины начали перебираться в РФ: орнитолог назвал причины

Из-за взрывов и разрушения биотопов обитания птицы ищут себе безопасные места для проживания, а на оккупированных территориях их никто не охраняет.

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Из-за войны некоторые краснокнижные птицы исчезают из Украины и переселяются в РФ, потому что там спокойнее, чем на линии фронта. Об этом в интервью "УНИАН" рассказал орнитолог Александр Пономаренко.

"Война на птиц влияет по-разному. Те виды, которые являются обычными, например, воробьинообразные, вьюрковые, дятловые, не испытывают существенно влияния, потому что у них многочисленные популяции, они быстро приспосабливаются к изменению условий жизни. А вот редкие виды могут страдать больше, особенно, если речь идет об объектах заповедного фонда на оккупированных территориях. Это виды, занесенные в Красную книгу Украины, в основном птицы водно-болотного комплекса — чайки, кулики, пеликаны", — рассказал он.

По его словам, основной риск войны касается краснокнижных птиц, которых в фауне Украины насчитывается более 90 видов. В качестве примера он привел ястреба коротконогого, занесенного в Красную книгу Украины, который в основном жил только на части Луганской области. Из-за боевых действий он мигрировал в Россию.

"Пошучу, но птиц мало волнует политическая ситуация, главное — они ищут спокойных мест, и чтобы был корм. Поэтому я предполагаю, что этот вид сейчас просто исчез с территории Украины", — сказал орнитолог.

С другой стороны, отметил Александр Пономаренко, в состав украинской фауны начинают проникать новые виды с востока и юга. В Черновцах, например, заметили попугая Крамера. В прошлом году там пара птиц вывела в дуплистом дереве птенцов и прекрасно себя чувствовала, еще и местных "прессовала", поскольку это большие птицы, которые способны проявлять агрессию.

Напомним, что ученые обнаружили, что миграционные маршруты отдельных видов птиц, которые проходят через Украину, были вынуждены изменить привычные маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Украиной, где идет война.