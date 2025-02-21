Червонокнижні птахи з України почали перебиратися до РФ: орнітолог назвав причини

Через вибухи і руйнування біотопів мешкання птахи шукають собі безпечні місця для проживання, а на окупованих територіях їх ніхто не охороняє.

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Через війну деякі червонокнижні птахи зникають з України і переселяються до РФ, бо там спокійніше, ніж на лінії фронту. Про це в інтерв'ю "УНІАН" розповів орнітолог Олександр Пономаренко.

"Війна на птахів впливає по-різному. Ті види, що є звичайними, приміром, горобцеподібні, вʼюркові, дятлові, не відчувають суттєво впливу, бо в них чисельні популяції, вони швидко пристосовуються до зміни умов життя. А ось рідкісні види можуть страждати більше, особливо, якщо йдеться про об'єкти заповідного фонду на окупованих територіях. Це види, занесені до Червоної книги України, переважно птахи водно-болотного комплексу — мартини, кулики, пелікани", — розповів він.

За його словами, основний ризик війни стосується червонокнижних птахів, яких у фауні України налічується понад 90 видів. Як приклад, він навів яструба коротконогого, занесеного до Червоної книги України, який в основному жив лише на частині Луганської області. Через бойові дії він мігрував до Росії.

"Пожартую, але птахів мало хвилює політична ситуація, головне – вони шукають спокійних місць, і щоб був корм. Тому я припускаю, що цей вид зараз просто зник з території України", — сказав орнітолог.

З іншого боку, зауважив Олександр Пономаренко, до складу української фауни починають проникати нові види зі сходу та півдня. У Чернівцях, наприклад, помітили папугу Крамера. Торік там пара птахів вивела в дуплистому дереві пташенят і прекрасно почувалася, ще й місцевих "пресувала", оскільки це великі птахи, які здатні проявляти агресію.

Нагадаємо, що вчені виявили, що міграційні маршрути окремих видів птахів, які проходять через Україну, були змушені змінити звичні маршрути, щоб уникнути повітряного простору над Україною, де йде війна.