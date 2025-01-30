160 бангладешцев — это только начало. Как Украине пережить будущий наплыв мигрантов

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Украинское предприятие планирует завозить рабочих из Бангладеш

Украинский бизнес называет нехватку рабочей силы — проблемой номер один. Уж сколько мы говорили о том, что Украина не может не заменить рабочую силу путем привлечения мигрантов, а будущее оказалось совсем рядом. Одним из первых примеров в этом направлении стало предприятие "Ламелла", расположенное в Закарпатской области, которое инициировало привлечение иностранных работников из Бангладеш.

Производитель мебели планирует нанять 160 рабочих из Народной республики Бангладеш. Это часть масштабного проекта по увеличению штата на 700 человек. Однако нехватка кадров в Украине вынуждает предприятие искать сотрудников за границей.

Для подтверждения серьезности намерений компания приобрела и переоборудовала гостиницу в городе Тячев, адаптировав ее для долгосрочного размещения гастарбайтеров. Сейчас ведутся переговоры с Министерством иностранных дел о легализации трудоустройства иностранных граждан.

"Ламелла" является дочерней структурой эстонской компании "Химбалт Трейд", конечным бенефициаром которой выступает гражданин Эстонии Эдуард Овчаров. Основной бизнес компании — поставка нефтехимической продукции на международные рынки.

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А теперь, после изложения фактов, давайте поговорим трезво и без эмоциональных лозунгов. Имеем очень интересный эксперимент с чисто исследовательской точки зрения. Если эксперимент окажется удачным, то мы стоим на пороге большого (сложно подобрать все прилагательные — социального, культурного, политического, экономического и т.д.) перелома. Очевидно же, что в случае успешности примера другие предприятия будут активно замещать украинских рабочих, по крайне мере тех, кто не может быть забронирован, иностранцами.

Даже если завтра закончится война, мужчины вернутся с фронта и (в идеале) вольются в активную экономическую жизнь, ресурсов для восстановления экономики не хватит. Поэтому привлечение мигрантов становится не просто альтернативой, а необходимостью.

Польша, столкнувшаяся с похожей проблемой, активно замещала дефицит рабочей силы мигрантами из культурно близких стран, украинцами в первую очередь. Однако в Украине такой путь маловероятен. Военно-политические причины исключают вариант привлечения мигрантов из Беларуси, а трудовые ресурсы из Молдовы активно обрабатывает Румыния. Таким образом, Украина должна искать решения за пределами региона.

Привлечение мигрантов влечет за собой не только экономические, но и социальные вызовы. Мы говорим о:

Социальной адаптации: работники из других культур могут испытывать трудности с интеграцией в украинское общество. Политических рисках: решение о массовом привлечении мигрантов может не только вызвать неоднозначную реакцию внутри страны, но и перекроить политическую карту, стать причиной появления новых партий. Экономических издержках: компании должны быть готовы вкладываться в обучение и создание инфраструктуры для иностранных работников.

Тем не менее, политика поликультурности и открытости становится необходимостью для выживания Украины. В условиях демографического кризиса, вызванного войной, и урона, нанесенного промышленности, стране придется делать выбор: или адаптироваться к новым реалиям, или сокращаться до границ территорий, которые удастся эффективно администрировать.

Ситуация с "Ламеллой" — это не просто кейс отдельного предприятия, а сигнал для всей экономики Украины. Наше государство еще не сталкивалось с такой объемной задачей по трудовой миграции. Украине предстоит пройти непростой путь. Но в современных условиях это не вопрос выбора, а вопрос выживания

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