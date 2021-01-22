Сотрудника Института рака подозревают в хищении на 10 миллионов гривен

По версии прокуратуры, в 2019 и 2020 году сотрудник института при помощи неизвестных похищал материальные ценности из учреждения. Сейчас он задержан.

Сотрудника Института рака в Киеве подозревают в том, что он, будучи материально ответственным, неоднократно присваивал себе лекарственные препараты, инструменты для проведения операций и других материальных ценностей. Как сообщает Киевская городская прокуратура, ущерб для учреждения составил более 10 миллионов гривен.

По версии обвинения, мужчина совершал преступные действия в сговоре с другими людьми, личности которых пока не установлены. Это происходило на протяжении 2019 и 2020 годов.

Экспертизы и акты инвентаризации подтверждают столь серьезные убытки, нанесенные Институту рака.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине живет более миллиона онкобольных.

"Количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более 1 миллиона", — отметил глава Минздрава.

По его словам, ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.

В 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.

"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", — заявил министр.

По его словам, Минздрав разработал и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года.