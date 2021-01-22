Співробітника Інституту раку підозрюють у розкраданні на 10 мільйонів гривень

За версією прокуратури, у 2019 і 2020 роках співробітник інституту за допомогою невідомих викрадав матеріальні цінності з установи. Зараз його затримали.

Співробітника Інституту раку в Києві підозрюють в тому, що він, будучи матеріально відповідальним, неодноразово привласнював собі лікарські препарати, інструменти для проведення операцій та інших матеріальні цінності. Як повідомляє Київська міська прокуратура, збиток для установи склав понад 10 мільйонів гривень.

За версією звинувачення, чоловік скоюявав злочинні дії у змові з іншими людьми, особи яких поки не встановлені. Це відбувалося протягом 2019 і 2020 років.

Експертизи та акти інвентаризації підтверджують настільки серйозні збитки, завдані Інституту раку.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні живе понад мільйон онкохворих.

"Кількість людей, які страждають на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше 1 мільйона", — зазначив глава МОЗ.

За його словами, щорічно від раку помирає до 80 тисяч українців.

У 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", — заявив міністр.

За його словами, МОЗ розробило і готує до впровадження Національну стратегію контролю онкозахворювання до 2030 року.