Рада намерена в 2021 году принять закон о государственных символах Украины

После принятия этого закона в Украине может появиться большой государственный герб.

Верховная Рада планирует в 2021 году принять закон о порядке использования и защиты государственных символов Украины. Об этом сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, рассказывая о плане работы парламента в 2021 году в телеграм-канале партии "Слуга народа".

Вице-спикер отметил, что нынешний год – это год больших дат: 30-летие независимости Украины и 25 лет с момента принятия Конституции. "Поэтому Верховная Рада будет концентрировать внимание на принятии важных для государства законодательных актов. В первую очередь, мы попробуем в этом году принять фундаментальный закон, который касается государственных символов Украины, порядка их использования и защиты", – сказал Стефанчук.

Напомним, что согласно Конституции, государственными символами Украины являются флаг, гимн и герб.

Государственный флаг был утвержден 28 января 1992 года и представляет собой стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Соотношение сторон флага составляет 2:3.

Государственным гимном является песня "Ще не вмерла України і Слава, і Воля", музыку к которой написал Михаил Вербицкий, а слова Павел Чубинский. Гимн утвержден 15 января 1992 года, современный текст утвержден 6 марта 2003 года.

Государственный герб как символ состоит из малого и большого гербов. В настоящее время используется только малый герб (Золотой тризуб), утвержденный 19 февраля 1992 года. Большого герба пока просто нет.

В прошлом году был проведен конкурс его эскизов. Проект-победитель показали 19 ноября. Сделал это министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, сообщив, что выбирал победителя вместе с "авторитетным жюри". А министр Денис Малюська показал фото того, как члены жюри в масках сначала напряженно рассматривают предложенные варианты герба, потом голосуют.

По словам Ткаченко, следующий шаг – Минюст подготовит проект закона "О государственных символах", который будет передан в Раду.