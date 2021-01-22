Рада має намір у 2021 році ухвалити закон про державні символи України

Після ухвалення цього закону в Україні може з'явитися великий державний герб.

Верховна Рада планує в 2021 році ухвалити закон про порядок використання і захисту державних символів України. Про це сказав перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, розповідаючи про план роботи парламенту в 2021 році в телеграм-каналі партії "Слуга народу".

Віце-спікер зазначив, що нинішній рік — це рік великих дат: 30-річчя незалежності України і 25 років з моменту ухвалення Конституції. "Тому Верховна Рада буде концентрувати увагу на ухваленні важливих для держави законодавчих актів. У першу чергу, ми спробуємо в цьому році ухвалити фундаментальний закон, який стосується державних символів України, порядку їх використання і захисту", — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що згідно з Конституцією, державними символами України є прапор, гімн і герб.

Державний прапор був затверджений 28 січня 1992 року і являє собою стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення сторін прапора становить 2: 3.

Державним гімном є пісня "Ще не вмерла України і Слава, і Воля", музику до якої написав Михайло Вербицький, а слова Павло Чубинський. Гімн затверджений 15 січня 1992 року, сучасною мовою затверджений 6 березня 2003 року.

Державний герб як символ складається з малого і великого гербів. Наразі використовується тільки малий герб (Золотий тризуб), затверджений 19 лютого 1992 року. Великого герба поки просто немає.

У минулому році був проведений конкурс його ескізів. Проєкт-переможець показали 19 листопада. Зробив це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook, повідомивши, що вибирав переможця разом з "авторитетним журі". А міністр Денис Малюська показав фото того, як члени журі в масках спочатку напружено розглядають запропоновані варіанти герба, потім голосують.

За словами Ткаченка, наступний крок — Мін'юст підготує проєкт закону "Про державні символи", який буде переданий у Раду.