В "Киевэнерго" назвали верными пятизначные суммы в платежках и рассказали почему

Такие суммы в платежках могут быть в двух случаях: отсутствие индивидуальных счетчиков или сам житель не передавал показатели отопления.

Большие суммы в платежках получили жители новостроек, в которых не установлены индивидуальные счетчики тепла на квартиру, — сообщает НВ.

В "Киевтеплэнерго" заявляют, что тариф на отопление дома со счетчиком не изменился. Один квадратный метр отопления стоит в среднем 32,74 гривны. Поэтому есть две причины таких сумм в платежках: не во всех квартирах новостроек есть счетчики и клиент системно не передавал показания своих счетчиков.

В первом случае предусматривается начисление на основе разницы между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление МОП и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры.

В ситуации, когда клиент несколько месяцев не передает показания счетчиков, первые два месяца он будет платить по средним данным своего потребления. Начиная с третьего месяца житель начнет платить по данным домового счетчика. То есть по среднему объему потребления в доме. И на этапе поверки или контрольного снятия показаний может оказаться, что фактически потребленные квартирой объемы тепла гораздо больше, чем начисленные за все время непредоставление показаний.

Для избежания ситуаций с огромными суммами в платежках, когда в доме не у всех установлены индивидуальные счетчики, необходимо установить такой счетчик.

В компании подчеркнули, что публикации в социальных сетях были как раз в этих двух ситуация. Либо не было во всем доме счетчиков, либо жители несколько месяцев не передавали данные с них.

Напомним, ранее пользователи соцсетей делились сообщениями о 10-15 тысячах гривен за отопление за декабрь 2020 года.