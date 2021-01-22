У "Київенерго" назвали правильними п'ятизначні суми в платіжках і розповіли чому

Такі суми в платіжках можуть бути у двох випадках: відсутність індивідуальних лічильників або сам житель не передавав показники опалення.

Великі суми в платіжках отримали жителі новобудов, де не встановлені індивідуальні лічильники тепла на квартиру, — повідомляє НВ.

У "Київенерго" заявляють, що тариф на опалення будинку з лічильником не змінився. Один квадратний метр опалювання коштує в середньому 32,74 гривні. Тому є дві причини таких сум у платіжках: не у всіх квартирах новобудов є лічильники і клієнт системно не передавав покази своїх лічильників.

У першому випадку передбачається нарахування на основі різниці між показами загальнобудинкового приладу, витрат на опалення МОП і сумарних показань всіх індивідуальних лічильників пропорційно опалювальної площі квартири.

У ситуації, коли клієнт кілька місяців не передає покази лічильників, перші два місяці він буде платити за середніми даними свого споживання. Починаючи з третього місяця житель почне платити за даними будинкового лічильника. Тобто за середнім обсягом споживання в будинку. І на етапі перевірки або контрольного зняття показань може виявитися, що фактично спожиті квартирою обсяги тепла набагато більші, ніж нараховані за весь час ненадання показів.

Для уникнення ситуацій з величезними сумами в платіжках, коли в будинку не у всіх встановлені індивідуальні лічильники, необхідно встановити такий лічильник.

У компанії підкреслили, що публікації в соціальних мережах були якраз у цих двох ситуація. Або не було в усьому будинку лічильників, або жителі кілька місяців не передавали дані.

Нагадаємо: раніше користувачі соцмереж ділилися повідомленнями про 10-15 тисяч гривень за опалення за грудень 2020 року.