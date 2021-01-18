Пользовали соцсетей делятся рекордными платежками за отопление, - СМИ (фото и видео)

Двое жителей столицы получили рекордные суммы за отопление и теперь намерены разбираться с "Киевтеплоэнерго"

В мессенджерах и социальных сетях люди обсуждают значительно выросшие платежки за отопление квартир, — передает телеграм-канал PavlovksyNEWS.

В сети появилось видео, в котором женщина сетует на то, что ей пришел счет за газ на сумму 12 538 гривен за квартиру площадью почти 99 квадратных метров.

"Киевтеплоэнерго" отопительная площадь почти 99 метров квадратных. Платежка на 1 января 2021 года 12 538 гривен", — говорит автор видео. Автор видео уже удалила ролик со своего аккаунта в TikTok. Но его удалось сохранить другим пользователям.

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Объясняет она тем, что на видео видно ее личный адрес. Видео завирусилось и поэтому появилась угроза ее конфиденциальности. Второй причиной послужило то, что люди начали "выявлять" ложь в ее словах.

О другом случае рассказала киевлянка Ольга, которой за квартиру в 85 квадратов прислали платежку на 22 401 гривну. Женщина заявляет, что пойдет в "Киевтеплоэнерго" разбираться, почему такие суммы. "Кто-то сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры", — комментирует Ольга ситуацию.

Напомним, в Украине с начала года выросли цены на распределение газа. Из-за этого в целом ряде городов происходят

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