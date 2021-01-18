Користувачі соцмереж діляться рекордними платіжками за опалення, — ЗМІ (фото та відео)

Двоє жителів столиці отримали рекордні суми за опалення і тепер мають намір зʼясувати це з "Київтеплоенерго"

У месенджерах і соціальних мережах люди обговорюють платіжки за опалення квартир, які значно виросли — передає телеграм-канал PavlovksyNEWS.

У мережі з'явилося відео, в якому жінка нарікає на те, що їй прийшов рахунок за газ на суму 12 538 гривень за квартиру площею майже 99 квадратних метрів.

"Київтеплоенерго" опалювальна площа майже 99 метрів квадратних. Платіжка на 1 січня 2021 року 12 538 гривень ", — говорить жителька Києва. Авторка відео вже видалила ролик зі свого аккаунта в TikTok. Але його вдалося зберегти іншим користувачам.

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Пояснює вона це тим, що на відео видно її особисту адресу. Відео завірусилось, і тому з'явилася загроза її конфіденційності. Другою причиною послужило те, що люди почали "виявляти" брехню в її словах.

Про інший випадок розповіла киянка Ольга, якій за квартиру в 85 квадратів надіслали платіжку на 22 401 гривню. Жінка заявляє, що піде в "Київтеплоенерго" зʼясовувати, чому такі суми. "Хтось сильно перепив на святах, що надіслав їй ці цифри", — коментує Ольга ситуацію.

Нагадаємо, в Україні з початку року зросли ціни на розподіл газу. Через це в цілому ряді міст відбуваються акції протестів.

Антимонопольний комітет України перевірить тарифи, які підросли, і зобов'яже НКРЕКУ виправити ситуацію.