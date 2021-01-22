В Тернополе из оружия обстреляли мальчика, он получил 42 огнестрельных ранения (видео)

11-летнего мальчика перевезли в Киев, где ему проведут вторую операцию. По словам медиков, он находится в тяжелом состоянии.

Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство" по факту травмирования мальчика, — сообщает пресс-служба Тернопольской нацполиции.

11-ти летний житель Тернополя катался на санках возле 26, 27 школ. Во время катания его обстреляли из огнестрельного оружия. Полицейские, пройдя по прилегающей к месту происшествия территории, обнаружили у одного из жителей гладкоствольное оружие. Правоохранители изъяли оружие и направили его на криминалистическую экспертизу.

В больницу ребенка доставили с ожогами и 42 ранениями. После операции из его тела изъяли более 30 осколков, похожих на дробь. У мальчика травмированы множественные внутренние органы. Из Тернопольской областной больницы его отправили в Киев, где ему должны провести вторую операцию. По данным "Суспільного", состояние мальчика оценивается как "тяжелое".

"Мальчик катался на санках вместе с сестрой, она травм не получила. Сейчас сын находится в одном из медучреждений Киева", — комментирует событие папа ребенка Ярослав Капустяник.

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Напомним, ранее полиция в Тернополе задержали похитителей бизнесмена, который торговал криптовалютой. Под пытками у него требовали 800 тысяч долларов.

Ранее в Одессе полиция раскрыла подробности двойного убийства. Мужчина убил отца и квартиросъемщика.