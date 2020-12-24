Пытали и требовали 800 тыс долл: в Тернополе задержали похитителей криптобизнесмена (фото)

Злоумышленники угрожали мужчине убийством в случае отказа платить выкуп.

В Тернополе правоохранители задержали нескольких местных жителей, которые похитили мужчину, его автомобиль и требовали у него 800 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, мужчина живет в Киеве, занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с женой он приехал к родственнику на день рождения.

А на выезде из Тернополя группа неизвестных тремя авто заблокировала пострадавшему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Жену посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и Toyota Camry.

После этого, по словам замначальника отдела расследований особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполии в Тернопольской области Виталия Гатанюка, злоумышленники всю ночь удерживали и пытали бизнесмена.

За освобождение мужчины злоумышленники вымогали 800 тыс долларов и угрожали убийством в случае отказа платить. Уже под утро следующего дня пострадавший смог сообщить полиции о случившемся по второму телефону, который он спрятал при обыске.

Полицейские выехали на место, но злоумышленникам удалось сбежать. По горячим следам оперативники задержали двух из семи подозреваемых: соорганизатора и исполнителя. Суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одного мужчину правоохранители задержали через полтора суток после совершения преступления, а организатор нападения сам сдался в руки полиции. Местонахождение еще трех подозреваемых сейчас устанавливается.

В полиции добавляют, что жена потерпевшего в ходе нападения не пострадала, а его автомобиль был найден в нескольких километрах от места преступления. Продолжается следствие.

Отметим, ранее участники преступной банды похитили 6-летнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов ради получения денежной выгоды в размере 200 тысяч долларов за возвращение ребенка. А на Харьковщине правоохранители освободили мужчину, которого похитила преступная группировка и требовала выкуп в 20 тысяч долларов.

Кроме того, недавно сотрудники СБУ вместе с полицейскими задержали в Одессе пятерых членов организованной группы, которые занимались нападениями на людей и похищениями их.

А в Киевской области полиция задержала вооруженных мужчин, которые похитили местного бизнесмена, пытали его и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов.