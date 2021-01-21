Отрезал голову отцу и называл себя богом. Подробности двойного убийства в Одессе

Убийца находился в состоянии наркотического опьянения.

В Одессе 20 января мужчина убил двоих человек, одному из них отрезал голову и вышел с ней покурить у подъезда.

Убийцей оказался 30-летний Дмитрий П., сообщило издание "Страна". В родительской квартире он зарезал двоих человек: собственного отца – 53-летнего Игоря П., и 33-летнего Александра Д., который снимал комнату у отца. Отцу Дмитрий отрезал голову, с которой и вышел на улицу. Внутренности, которыми обмотался Дмитрий, принадлежали Александру Д.

По словам соседей, Дмитрий давно вел себя странно. Например, мог долгое время стоять на одном месте бормоча какие-то слова. Уже несколько месяцев он был безработным. Он был уволен из одного из одесских отелей за неадекватное поведение и употребление наркотиков.

В полиции сообщили, что в момент убийства Дмитрий был в состоянии наркотического опьянения. "Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные", – сказал источник.

После задержания убийца вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что принес убийством жертву самому себе, так как он – бог. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания и потому разозлился, рассказал источник в полиции.

Напомним, Апелляционный суд Черниговской области приговорил мужчину и женщину к пожизненному заключению и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство супружеской пары.