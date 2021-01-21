Відрізав голову батькові й називав себе богом. Подробиці подвійного вбивства в Одесі

Вбивця знаходився у стані наркотичного сп'яніння.

В Одесу 20 січня чоловік вбив двох людей, одному з них відрізав голову і вийшов з нею покурити біля під'їзду.

Вбивцею виявився 30-річний Дмитро П., повідомило видання "Країна". У батьківській квартирі він зарізав двох осіб: власного батька — 53-річного Ігоря П., і 33-річного Олександра Д., який винаймав кімнату у батька. Батькові Дмитро відрізав голову, з якою і вийшов на вулицю. Нутрощі, якими обмотався Дмитро, належали Олександру Д.

За словами сусідів, Дмитро давно поводився дивно. Наприклад, міг довго стояти на одному місці, бурмочучи якісь слова. Уже кілька місяців він був безробітним. Його звільнили з одного з одеських готелів за неадекватну поведінку і вживання наркотиків.

У поліції повідомили, що на момент вбивства Дмитро був у стані наркотичного сп'яніння. "Вдома у нього вилучили пакетики зі слідами якихось кристалів. Найімовірніше, це синтетичні наркотики. Після їх вживання наслідки бувають найстрашніші", — сказало джерело.

Після затримання вбивця поводився дуже неадекватно. Але він розуміє, що вбив двох людей, зокрема рідного батька. Говорив, що приніс вбивством жертву самому собі, оскільки він — бог. Мовляв, він спустився на землю, але не зустрів тут шанування і тому розлютився, розповіло джерело в поліції.

Нагадаємо, Апеляційний суд Чернігівської області засудив чоловіка і жінку до довічного ув'язнення і 15 років позбавлення волі відповідно за вбивство подружньої пари.