Суд арестовал одессита, который ходил по улице с отрезанной головой отца (фото, видео)

Мужчина рассказал, что был под воздействием "всего вокруг" и мог "осквернить отца своим присутствием".

Киевский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в двойном убийстве, который ходил по улице с отрезанной головой отца.

Об этом пишет "Думская".

Мужчина признался в содеянном преступлении и раскаялся. Он помещен в СИЗО на 2 месяца, до 20 марта 2021 года.

Адвокат просил избрать для подзащитного другую меру пресечения, аргументируя отсутствием у него судимостей, а также тем, что у Дмитрия Пономаренко есть несовершеннолетний ребенок, передает УНИАН.

Журналисты спросили у подозреваемого, зачем он убил и расчленил отца. По его словам, он был под воздействием "всего вокруг" и мог "осквернить отца своим присутствием".

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"Я совершил убийство своего отца. Я был под влиянием всего вокруг… и сейчас понимаю, что на меня прицелены все взгляды", – цитирует Пономаренко издание "Сегодня".

Мужчина рассказал, что "возомнил себе, что может убить".

Отметим, 20 января в Одессе задержали мужчину, который ходил по улице с отрубленной головой в руках. Он был обмотан человеческими внутренними органами. Мужчина убил отца и еще одного человека. Убийцей оказался 30-летний Дмитрий Пономаренко.