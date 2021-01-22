Вооруженного мужчину задержали неподалеку от Верховной Рады (фото)

Мужчина заехал на охраняемую территорию правительственного квартала на машине, чем привлек внимание правоохранителей.

При проверке машины, 48-летний мужчина признался, что у него есть пистолет и патроны к нему, плюс нож, — сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что у мужчины не было разрешающих документов на ношение оружия. Поэтому нож и пистолет с патронами изъяли для проведения экспертизы. Изъятые предметы были обнаружены в салоне автомобиля "Шкода". В полиции отметили, чтопо внешне пистолет похож на боевой. При этом нож нашли в багажнике автомобиля.

Уроженцу Николаевской области грозит до 7 лет лишения свободы. Ему инкриминируют 208 статью Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция устанавливает происхождение предметов.

Печерским управлением полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Событие произошло возле одного из правительственных зданий. А нарушителя осматривали полицейские особого назначения №2, они же и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, под Черниговом полиция задержала семейную пару, которая снимала порнофильмы и продавала их в социальных сетях.

Ранее в Киеве сотрудники полиции задержала участников акции против ультраправого насилия.