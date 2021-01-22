День Соборности-2021: почти 40 тыс. человек выстроились в виртуальную цепь "от Киева до Симферополя"

Каждый пользователь может присоединиться к цепи соборности, заняв географическую точку на карте.

Ко Дню Соборности Украины на сайте Unite Ukraine была запущена первая в истории виртуальная цепь единения между Киевом и Симферополем. Проект стартовал в 31-ю годовщину "Украинской волны", когда более миллиона людей вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать годовщину Соборности Украины.

"В День Соборности из-за COVID-19 мы не сможем традиционно взять друг друга за руки. Но теперь для единства нет ограничений и расстояние не имеет значения. Значение имеет только наше стремление быть вместе — в одной соборной Украине", — сказано на сайте проекта.

Каждый желающий, авторизовавшись на сайте через соцсеть или электронную почту, может присоединиться к этой цепи, заняв географическую точку на карте рядом с другими пользователями. На момент написания новости в цепи находились более 39 тысяч украинцев, а сама цепь почти достигла Симферополя.

[ + – ] Виртуальная цепь "Киев-Симферополь" ко Дню Соборности Фото: скриншот

День Соборности Украины отмечают 22 января. В этот день в 1919 году в Киеве прошла торжественная церемония Злуки ЗУНР и УНР.

Фокус детально рассказывал об этом объединении в этом материале.

Напомним, в этом году СБУ поздравила украинцев с Днем Соборности заявив, что "Украина — единая", а несогласным с этим утверждением в юмористическом ключе пригрозив сроком от трех лет лишения свободы.