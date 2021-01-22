День Соборності-2021: майже 40 тисяч людей вишикувалися у віртуальний ланцюг "від Києва до Сімферополя"

Кожен користувач може приєднатися до ланцюга соборності, зайнявши географічну точку на карті.

До Дня Соборності України на сайті Unite Ukraine запустили перший в історії віртуальний ланцюг єднання між Києвом і Сімферополем. Проект стартував у 31-ту річницю "Української хвилі", коли більше мільйона людей вийшли між Києвом і Івано-Франківськом, щоб відсвяткувати річницю Соборності України.

"У День Соборності через COVID-19 ми не зможемо традиційно взяти один одного за руки. Але тепер для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Значення має лише наше прагнення бути разом — в одній соборній Україні", — сказано на сайті проекту.

Кожен бажаючий, авторизувавшись на сайті через соцмережу або електронну пошту, може приєднатися до цього ланцюга, зайнявши географічну точку на карті поряд з іншими користувачами. На момент написання новини в ланцюзі перебувало понад 39 тисяч українців, а сам ланцюг майже досяг Сімферополя.

[ + – ] Віртуальний ланцюг "Київ-Сімферополь" до Дня Соборності Фото: скриншот

День Соборності України відзначають 22 січня. У цей день в 1919 році у Києві пройшла урочиста церемонія Злуки ЗУНР і УНР.

Фокус детально розповідав про це об'єднання у цьому матеріалі.

Нагадаємо, у цьому році СБУ привітала українців з Днем Соборності заявивши, що "Україна — єдина", а незгідним з цим твердженням у гумористичному сенсі пригрозили терміном від трьох років позбавлення волі.