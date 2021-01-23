В Павлограде горит общежитие, жильцов срочно эвакуируют (видео)

По данным СМИ, в общежитии в основном живут переселенцы из Донбасса.

В субботу, 23 января, в Павлограде (Днепропетровская область) произошел пожар в общежитии по ул. Заводской, 28, в котором проживает несколько сотен человек. Жильцов здания срочно эвакуируют.

Об этом сообщает местный сайт "Бегемот".

Предварительно установлено, что возгорание началось на 3 этаже. Пламя распространилось на весь этаж.

"Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Эвакуация продолжается. Нескольких людей пожарные снимали с окон при помощи автолестницы", – говорится в сообщении.

[ + – ]

Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницу.

К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.

По данным сайта News24ua, в общежитии живут переселенцы из Донбасса и те, кто оказался без жилья и денег.

Отметим, в прошлом году в Днепре произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали пять человек. А недавно в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под нелегальный дом престарелых "Золотое время", возник пожар. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.