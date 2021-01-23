У Павлограді горить гуртожиток, мешканців терміново евакуюють (відео)

За даними ЗМІ, в гуртожитку переважно живуть переселенці з Донбасу.

У суботу, 23 січня, в Павлограді (Дніпропетровська область) сталася пожежа в гуртожитку на вулиці Заводській, 28, де проживає кілька сотень людей. Жителів будівлі терміново евакуюють.

Про це повідомляє місцевий сайт "Бегемот".

Попередньо встановлено, що загоряння почалося з третього поверху. Полум'я розповсюдилося на весь поверх.

"Пожежники болгаркою зрізали двері запасного виходу, щоб усі люди змогли вийти з палаючого гуртожитку двома сходовими прольотами. Евакуація триває. Кількох людей пожежні знімали з вікон за допомогою автодрабини", — йдеться у повідомленні.

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Постраждалих, зокрема дітей, доставили в лікарню.

До місця події прибули 3 автомобілі і автовишка, 2 карети швидкої допомоги, співробітники РЕМу, поліції та газової служби.

За даними сайту News24ua, в гуртожитку живуть переселенці з Донбасу і ті, хто опинився без житла та грошей.

Зазначимо, у минулому році у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку, в результаті якої постраждали п'ятеро людей. А нещодавно в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під нелегальний будинок для літніх "Золотий час", виникла пожежа. У будинку на момент пожежі перебували 33 людини, 15 з них загинули, 11 постраждали.