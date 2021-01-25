Снегопады возвращаются: ожидается до 20 см снега и гололед

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Украине.

По данным Укргидрометцентра, 25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях значений дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях снег, метели, на дорогах гололедица. (Второй уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается появление снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

В Киеве и Киевской области днем ​​25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — сказано в сообщении.

Кроме того, в Карпатах существует угроза схождения лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

В понедельник в Украине пройдут дожди. В западных областях ожидаются снегопады.

В западных областях температура воздуха ночью составит -1 +1, а днем -1 +4, а в центре страны температура воздуха будет +2 +4, а днем +2 +7.

На юге страны температура воздуха ночью +2 +5, а днем +6 +9. На севере страны — +1 +4, днем + 3 +7. На востоке ночью +1 +4, а днем +4 +7.

Напомним, В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы. "Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.