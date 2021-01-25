Снігопади повертаються: очікується до 20 см снігу й ожеледь

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди в Україні.

За даними Укргідрометцентру, 25 січня на Правобережжі України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях йтиме дощ і мокрий сніг, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях очікується сніг, хуртовини, на дорогах — ожеледиця. (Другий рівень небезпеки, жовтий).

У більшості західних областей очікується поява сніжного покриву висотою 5-10 см, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях — 10-20 см.

У Києві та Київській області вдень 25 січня і протягом доби 26 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, у західних областях, а також до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

У понеділок в Україні дощитиме. У західних областях очікуються снігопади.

У західних областях температура повітря вночі сягатиме -1…+1, а вдень -1…+4, а в центрі країни температура повітря буде +2…+4, а вдень — +2…+7.

На півдні країни температура повітря вночі +2…+5, а вдень +6…+9. На півночі країни — +1…+4, вдень — +3…+7. На сході вночі — +1…+4, а вдень — +4…+7.

Нагадаємо, найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. "Попередні прогнози стверджують, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але очікуватимуться на сході країни. Зараз ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років на території України трохи тепліші зими. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми — це не відхилення", — сказав синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.