Спад почти в 7 раз. В 2020 за границу выезжали 11,25 млн украинцев

В 2019 году границу страны пересекли 75 млн украинцев, на 4 млн больше, чем в 2018-ом.

В прошлом году на фоне карантина за границу выехали 11,25 млн граждан Украины, они совершили путешествия в 123 страны мира. Такие данные приводит Госпогранслужба.

Наиболее посещаемыми традиционно были страны, граничащие с Украиной: Польша – 4 млн. человек, Венгрия – 1,64 млн и РФ – 1 млн. Среди лидеров прошлого года также Турция (965 тыс. украинцев) и Египет (730 тыс.).

Иностранцев в Украину в прошлом году прибыло 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего приезжали из пограничных стран: Молдовы – 933 тыс., Беларуси – 463,5 тыс., РФ – 390 тыс., Польши – 272 тыс., Румынии – 229 тыс. и Венгрии – 217 тыс.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тыс. человек следовали через нашу страну транзитом.

Напомним, в 2019 году 75 млн украинцев пересекли границу. Это на 4 млн больше, чем в 2018 году. Сухопутную границу со странами ЕС тогда пересекли 30,5 млн украинцев. Самолетами в 2019 году путешествовали 15 млн украинцев.

Чаще всего украинцы в 2019 году ездили в:

Польшу – 9,9 млн;

Россию – 3,9 млн;

Венгрию – 3,4 млн;

Молдову – 1,4 млн;

Беларусь и Румынию – по 1,2 млн;

Словакию – 1 млн.

Напомним, на украинско-польской границе сотни людей вынуждены стоять под открытым небом в многочасовой очереди, чтобы попасть на работу за пределами родной страны.