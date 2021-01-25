Спад майже в 7 разів. У 2020 за кордон виїжджали 11,25 млн українців

У 2019 кордон країни перетнули 75 млн українців, на 4 млн більше, ніж у 2018-му.

У минулому році на тлі карантину за кордон виїхали 11,25 млн громадян України, вони зробили подорожі в 123 країни світу. Такі дані наводить Державна прикордонна служба.

Найбільш відвідуваними традиційно були країни, які межують з Україною: Польща — 4 млн. чоловік, Угорщина — 1,64 млн і РФ — 1 млн. Серед лідерів минулого року також Туреччина (965 тис. українців) і Єгипет (730 тис.).

Іноземців в Україні в минулому році прибуло 3,4 млн осіб з 192 країн світу.

Найбільше приїжджали з прикордонних країн: Молдови — 933 тис., Білорусі — 463,5 тис., РФ — 390 тис., Польщі — 272 тис., Румунії — 229 тис. І Угорщини — 217 тис.

Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною і туристичною метою, а 70 тис. чоловік слідували через нашу країну транзитом.

Нагадаємо, що в 2019 році 75 млн українців перетнули кордон. Це на 4 млн більше, ніж у 2018 році. Сухопутний кордон з країнами ЄС тоді перетнули 30,5 млн українців. Літаками в 2019 році подорожували 15 млн українців.

Найчастіше українці в 2019 році їздили в:

Польщу — 9,9 млн;

Росію — 3,9 млн;

Угорщину — 3,4 млн;

Молдову — 1,4 млн;

Білорусь і Румунію — по 1,2 млн;

Словаччину — 1 млн.

Нагадаємо: на українсько-польському кордоні сотні людей змушені стояти просто неба в багатогодинній черзі, щоб потрапити на роботу за межами рідної країни.