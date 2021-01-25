Под Львовом медики впервые выявили у человека заражение хантавирусом
Заразиться хантавирусом можно после контактов с крысами.
Во Львовской области впервые подтвердили случай заражения так называемым "хантавирусом".
Об этом сообщила главный санврач области Наталия Тимко, пишет Zaxid.net.
Отмечается, что болезнь диагностирована у жителя Дрогобычского района. Мужчина жаловался на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице и мышцах. У пациента заподозрили острое инфекционное вирусное заболевание – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызываемую хантавирусом.
У больного взяли анализы для исследования и отправили в киевскую лабораторию, в которой подтвердили, что мужчина действительно инфицирован хантавирусом. Где именно произошло заражение, на 100% неизвестно, но больной видел в своем дворе крыс, которые являются переносчиками хантавируса.
Заболевший сперва лечился в областной инфекционной больнице, потом его направили во Львовскую областную клиническую больницу, так как у него имеются серьезные проблемы с почками. Сейчас его уже выписали домой.
Заразиться хантавирусом можно после контактов с крысами, вдыхание их испарений, а также после работы с сеном или соломой, в которых побывали зараженные грызуны.
В ноябре прошлого года берлинская клиника "Шарите" сообщила, что ее исследователи зафиксировали первый в Европе случай передачи опасного хантавируса, также известного как "сеульский вирус", от животного человеку. Молодая немка заразилась от своей домашней крысы.