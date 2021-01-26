В "Слуге народа" предложили штрафы для владельцев кондиционеров: детали законопроекта

Размер штрафов составит от 1700 до 3400 гривен.

Депутат партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал в парламенте законопроект №4619, который предусматривает наказание для владельцев неправильно установленных кондиционеров. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту нардеп подчеркнул, что многие во время установки кондиционера нарушают государственные строительные нормы (ГСН). В частности, ими предусмотрено, что «не допускается выводить конденсат от приборов охлаждения на фасад здания». Его необходимо вывести в сливную или бытовую канализацию.

Однако на практике получается все совсем наоборот: конденсат капает на голову прохожим, на фасады здания, на крыши балконов, создавая неудобства жителям квартир, вынужденным слушать монотонный стук воды, капли воды разносит ветер. Кроме того, в конденсате не исключено содержание загрязняющих веществ.

Гривко предлагает в дальнейшем ввести ответственность за нарушение ДСН в плане установки кондиционеров и дополнить КоАП статьей 96-3 «Вывод конденсата от размещенных на фасадах домов (зданий, сооружений) приборов охлаждения (кондиционеров) в не приспособлены для этого места», за нарушение которой будет накладываться штраф. Под приспособленными для вывода конденсата местами следует понимать ливневую и бытовую канализацию, а также резервуары, оборудованные и размещены таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространение иным образом..

Если конденсат от размещенных на фасадах домов кондиционеров выведен не в "специально приспособленные места", описанные выше, это грозит штрафом в размере 1700 гривен. Если же в течение года владельца повторно привлекут за нарушение статьи 96-3, придется заплатить уже 3400 грн. Составлять соответствующие протоколы об административных правонарушениях будут полицейские, а рассматривать дела — органы государственного строительного контроля и надзора и их инспекторы.

"Судебно-юридическая газета" обратила внимание на один нюанс этой статьи. Если ее примут, то отвечать придется не только жителям многоэтажек, владельцам офисов, но и жителям частных домов. Например, даже если вожжа с кондиционера стекает просто на землю у дома, а не в резервуар или ливневку, это уже можно трактовать как нарушение закона.

Напомним, украинские полицейские начали останавливать на дорогах автомобили с иностранными номерами. Если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль в Украину, его тут же оштрафуют.