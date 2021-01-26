У "Слузі народу" запропонували штрафи для власників кондиціонерів: деталі законопроєкту

Розмір штрафів становитиме від 1700 до 3400 гривень.

Депутат партії "Слуга народу" Сергій Гривко зареєстрував у парламенті законопроєкт №4619, що передбачає покарання для власників неправильно встановлених кондиціонерів. Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту нардеп підкреслив, що дехто під час установки кондиціонера порушує державні будівельні норми (ДБН). Зокрема, ними передбачено, що «не допускається виводити конденсат від приладів охолодження на фасад будівлі». Його необхідно вивести в зливну або побутову каналізацію.

Однак на практиці виходить усе зовсім навпаки: конденсат капає на голову перехожим, на фасади будівлі, на дахи балконів, створюючи незручності мешканцям квартир, вимушеним слухати монотонний стукіт води, краплі води розносить вітер. Крім того, у конденсаті може бути вміст забруднювальних речовин.

Гривко пропонує в подальшому ввести відповідальність за порушення ДБН у плані установки кондиціонерів і доповнити КпАП статтею 96-3 «Висновок конденсату від розміщених на фасадах будинків (будівель, споруд) приладів охолодження (кондиціонерів) у не пристосовані для цього місця», за порушення якої буде накладатися штраф. Під пристосованими для виведення конденсату місцями варто розуміти зливну та побутову каналізацію, а також резервуари, обладнані і розміщені таким чином, щоб збирати конденсат і не допускати його витоку або поширення іншим способом ..

Якщо конденсат від розміщених на фасадах будинків кондиціонерів виведений не в "спеціально пристосовані місця", описані вище, це загрожує штрафом у розмірі 1700 гривень. Якщо ж протягом року власника повторно оштрафують за порушення статті 96-3, доведеться заплатити вже 3400 грн. Складати відповідні протоколи про адміністративні правопорушення будуть поліцейські, а розглядати справи — органи державного будівельного контролю та нагляду і їхні інспектори.

"Судово-юридична газета" звернула увагу на один нюанс цієї статті. Якщо її ухвалять, то відповідати доведеться не тільки жителям багатоповерхівок, власникам офісів, але і жителям приватних будинків. Наприклад, навіть якщо рідина з кондиціонера стікає просто на землю біля будинку, а не в резервуар або ливнівку, це вже можна трактувати як порушення закону.

Нагадаємо: українські поліцейські почали зупиняти на дорогах автомобілі з іноземними номерами. Якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла автомобіль в Україну, її тут же оштрафують.