Курсантов академии Нацгвардии в Киеве уже почти год держат в казармах и не отпускают домой

В пресс-службе академии отметили, что после окончания карантина могут вернуть практику отпускать курсантов домой.

Курсанты Киевского факультета Национальной академии Нацгвардии Украины написали открытое письмо Telegram-каналу PavlovskyNews, в котором пожаловались, что их с марта 2020 года держат в воинской части, не давая возможности съездить домой и навестить родителей. Ранее им разрешали жить вне факультета и бывать дома.

"Сначала мы понимали, что это для нашей безопасности, но всему есть свой предел. Наша страна уже отошла от жестких ограничений, общественный транспорт и другая инфраструктура города нормально функционирует. На наши просьбы вернуться к привычной жизни никто не реагирует", — рассказывают курсанты в письме.

Военнослужащие сообщили, что время от времени на территории части происходят протесты, а администрация их пытается успокоить.

Журналистам в пресс-службе учебного заведения объяснили ситуацию тем, что карантин в стране до сих пор не сняли, курсанты являются военнослужащими, а не гражданскими, а решение о несении службы в пунктах дислокации приняли в Нацгвардии, в не в ВУЗе.

Также представители администрации академии заявили, что до введения карантина они не обязаны были отпускать курсантов домой, в том числе и живущих в Киеве. Поощрялись лишь те, кто положительно себя проявлял, например — в учебе. Однако в пресс-службе ВУЗа отметили, что не исключают возможности возвращения такой практики после окончания карантина.

Напомним, в декабре разгорелся скандал из-за курсанток Харьковского национального университета внутренних дел (ХНУВС), которые на видео танцевали под песню "Наколочки" группы "Воровайки". Этой группе запрещено въезжать в Украину из-за их песни "Хохлы". В администрации ВУЗа заявили, что вычислили курсанток. Их собирались наказать.