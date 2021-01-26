Курсантів академії Нацгвардії в Києві вже майже рік тримають у казармах і не відпускають додому

У прес-службі академії зазначили, що після закінчення карантину можуть повернути практику відпускати курсантів додому.

Курсанти Київського факультету Національної академії Нацгвардії України написали відкритого листа Telegram-каналу PavlovskyNews, у якому поскаржилися, що їх з березня 2020 року посадили у військовій частині, не даючи можливості з'їздити додому і відвідати батьків. Раніше їм дозволяли жити поза факультетом і бувати вдома.

"Спочатку ми розуміли, що це для нашої безпеки, але всьому є своя межа. Наша країна вже відійшла від жорстких обмежень, громадський транспорт та інша інфраструктура міста нормально функціонує. На наші прохання повернутися до звичного життя ніхто не реагує", — розповідають курсанти в листі.

Військовослужбовці повідомили, що час від часу на території частини відбуваються протести, а адміністрація їх намагається заспокоїти.

Журналістам у прес-службі навчального закладу пояснили ситуацію тим, що карантин у країні досі не зняли, курсанти є військовослужбовцями, а не цивільними, а рішення про несення служби в пунктах дислокації прийняли в Нацгвардії, а не у ВНЗ.

Також представники адміністрації академії заявили, що до введення карантину вони не зобов'язані були відпускати курсантів додому, у тому числі тих, хто живе в Києві. Заохочувалися лише ті, хто позитивно себе проявляв, наприклад — у навчанні. Однак у прес-службі ВНЗ зазначили, що не виключають можливості повернення такої практики після закінчення карантину.

Нагадаємо: у грудні розгорівся скандал через курсанток Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), які на відео танцювали під пісню "Наколочки" групи "Воровайки". Цій групі заборонено в'їжджати в Україну через їхню пісню "Хохли". В адміністрації ВНЗ заявили, що відрахували курсанток. Їх збиралися покарати.