В понедельник в Киеве побиты сразу три температурных рекорда

Были зафиксированы самый теплый день, самая теплая ночь и наивысшая минимальная температура за сутки.

Понедельник, 25 января в Киеве побито сразу три температурных рекорда – был зафиксирован самый теплый день, самая теплая ночь и наивысшая минимальная температура за сутки. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

25 января средняя температура воздуха составила 5,5 градуса тепла — на 0,9 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Максимальная температура в столице поднялась до +6,8, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993 и 2002 годах на 0,3 градуса. Минимальная температура 25 января не опустилась ниже 4,4 градуса, что на 2,4 градуса теплее, чем это было в 1993 году.

Напомним, в Украине началось потепление, оттепель продлится до 26 января. Потом в западных областях начнутся снегопады и метели. Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, до 26 января в Украине будет тепло, в некоторых регионах до 11 градусов днем, ночью будет также плюсовая температура.

В западных областях осложнение погодных условий будет 25–26 января: снегопад, метели и сильный ветер. Но в других регионах просто на несколько дней вернутся небольшие морозы, возможны осадки в виде дождя и снега.