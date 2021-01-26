У понеділок у Києві побито відразу три температурних рекорди

Були зафіксовані найтепліший день, найтепліша ніч і найвища мінімальна температура за добу.

У понеділок, 25 січня в Києві побито відразу три температурних рекорди — був зафіксований найтепліший день, найтепліша ніч і найвища мінімальна температура за добу. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

25 січня середня температура повітря становила 5,5 градусів тепла — на 0,9 градуса вище за рекордне значення температури для цього дня 1993 року.

Максимальна температура в столиці піднялася до +6,8, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 і 2002 років на 0,3 градуса. Мінімальна температура 25 січня не опустилася нижче за 4,4 градуси, що на 2,4 градуси тепліше, ніж це було в 1993 році.

Нагадаємо, що в Україні почалося потепління, відлига триватиме до 26 січня. Потім у західних областях почнуться снігопади і хуртовини. Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, до 26 січня в Україні буде тепло, у деяких регіонах до 11 градусів удень, вночі буде також плюсова температура.

У західних областях ускладнення погодних умов буде 25-26 січня: снігопад, хуртовини і сильний вітер. Але в інших регіонах просто на кілька днів повернуться невеликі морози, можливі опади у вигляді дощу і снігу.