В Украине штрафы за ложный вызов экстренных служб вырастут до 10 тыс. грн

Законопроект был инициирован Кабинетом министров, чтобы обеспечить соблюдение надлежащего уровня пожарной и техногенной безопасности.

Штрафы за заведомо ложный вызов пожарников, полиции или скорой помощи вырастут с 51-119 гривен до 3 400-10 200 гривен, передают "Українські новини".

За принятие за основу законопроекта № 4157 ("О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности") проголосовали 317 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Кроме того, парламент намерен увеличить штрафы за за нарушение пожарной и техногенной безопасности. Так, за использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой спецтехники, средств пожаротушения не по назначению, нарушения в их установке штраф для граждан составит 510-1700 грн., для должностных лиц и предпринимателей — 850-3400 грн. (сейчас 8,5-119 грн. и 34-170 грн. соответственно).

Если ФОПы или должностные лица будут игнорировать и не выполнять предписания сотрудников сферы техногенной и пожарной безопасности, а также мешать им делать свою работу, то рискуют быть оштрафованными на 1700-8500 грн. и 1020-3400 грн. соответственно.

Напомним, Верховная Рада решила наказывать украинцев за установленные с нарушением требований кондиционеры.